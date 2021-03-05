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【管理Tips】下屬同事出錯直接批評好尷尬？學識肥皂泡效應及時糾正又得體

商管策略 13:33 2021/03/05

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下屬或同事工作有問題，上司自然糾正以免愈做愈錯。但如何得體向對方指出問題，又可以減低反感？不妨試用「肥皂泡效應」，這種將批評夾雜在讚美中的溝通方式，不僅能保住對方顏面、降低反感，還有效地讓對方接受建議。

犯錯只懂Say Sorry只是藉口？要同事上司原諒先講補救方案見下頁

「肥皂泡效應」是管理學的溝通技巧，將對他人的批評夾雜在讚美中，就能減少對方的反感，讓被批評者也能欣然接受指教。就像在刮鬍子前，需要在臉上塗肥皂泡，就可以減輕摩擦、降低刮鬍子的不適感。因此，以讚美巧妙地取代批評的溝通方式，就被稱為「肥皂泡效應」。

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生見下頁

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生產力決策總是不夠快？學會Elon Musk・Jeff Bezos高效工作術見下頁

人在面對别人的批評時，往往會產生自我防衛。當下屬犯錯時，如果主管不留情面、「一針見血」指出錯誤，下屬可能不會改進，且會引起衝突等反效果。管理者必須留意，批評不是目的，只是希望對方改善的方式。

二流員工變能手！豐田教路：團隊效率變強先調走「王牌」見下頁

因此，利用肥皂泡效應時，要先肯定對方的想法和認可對方的努力，再指出需要改進的部分，才能保住對方顏面、降低反感，讓對方接受建議。

不過，使用「肥皂泡效應」溝通必須注意邏輯和褒貶比例。如果讚美之處和需要改進的地方相互矛盾，反讓人覺得虛假且邏輯不通。例如，「你真是天才……不對，應該是白痴……我搞錯了，你真的是天才。」再者，萬一讚美太多、批評太少，表達太委婉，也容易讓被批評者忽略錯誤，誤以為自己做得很好而被稱讚。

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Photo：SHUTTERSTOCK、mcotner

撰文 : 廖淑瑩

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