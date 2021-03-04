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【大灣區旅遊】旅發局擲 1 億向全球推廣大灣區　旅遊業全面復甦？最快第四季

大灣商機 09:49 2021/03/04

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旅遊發展局昨日（3 月 3 日）公布 2021 至 2022 年度的工作計劃，年度總共有港幣 11.38 億元的推廣開支。當局斥資超過 1 億元重整中國內地策略，增加大灣區的推廣資源並向全球推廣，建立大灣區旅遊品牌。

大灣區擬試行三地自駕遊兼拓港汕海上遊 有助本地旅遊業復甦見下頁

旅發局總幹事程鼎一表示，當局會重整對內地市場的策略，增加用於大灣區的推廣資源。其中，「香港單車節」會增添大灣區元素，例如在港珠澳大橋增設路段。此外，又會向全球推廣大灣區，建立大灣區一程多站的旅遊品牌及會展旅遊樞紐，鼓勵大灣區旅客在港過夜。對於當局會否太側重內地市場。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

程鼎一相信香港旅遊重啟初期，會較著重周邊地區及大灣區，但不代表長遠只著重內地旅客。

程鼎一指，因深圳香港等地的地理位置較近，預計香港與大灣區重開關口的機會較大。他相信香港旅遊重啟初期，會較著重周邊地區及大灣區，但不代表長遠只著重內地旅客。

八達通考慮參與內地「一卡通」計劃 拉近深圳和香港距離見下頁

程鼎一預計，由於新冠肺炎疫情反覆，未來 3 至 6 個月全面恢復跨境往來仍然困難；歐洲國家亦計劃於今年 6、7 月時恢復區內旅遊，因此預計本港跨境旅遊最快在於今年下半年或第四季逐步重啟。

前海去年企業註冊年增 13％  IT業最吃香兼推港澳青年招聘計劃見下頁

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Photo：Brand Hong Kong、拾壹城話

撰文 : 廖淑瑩

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