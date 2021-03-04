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【美國製造】沃爾瑪宣布10年內投資3500億美元支援當地商家

業界頭條 11:20 2021/03/04

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美國零售商沃爾瑪（Walmart）日前推出支持美國製造商的計劃，宣布在未來 10 年，將會為在美國製造、生產或組裝的商品，額外投資 3,500 億美元（約港幣 2.73 萬億元）。

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沃爾瑪美國區總裁 John Furner 在網上日誌中撰文，計劃為美國創造超過 75 萬個就業機會。沃爾瑪將重點投資塑膠、小型電器、食品加工、製藥和醫療用品。

他指出，這些投資將以更接近客戶的所在地採購，減少約 1 億噸的碳排放，而這是沃爾瑪承諾在 2040 年實現「碳中和（Carbon neutrality）」目標的部份。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

沃爾瑪曾在 2013 年承諾，向美製產品投資 2,500 億美元，並承諾公司所售賣的商品約 2/3 來自美國。

研發開支比賣廣告多6倍 Dyson 473 億年收入如何鍊成？見下頁

沃爾瑪曾在 2013 年承諾，向美製產品投資 2,500 億美元，並承諾公司所售賣的商品約 2/3 來自美國。沃爾瑪這次的新投資計劃，每年平均投資額為 350 億美元，而去年公司賣出商品的總成本為 4,200 億美元。

受惠新冠肺炎疫情帶動銷售增長，沃爾瑪早前宣布為旗下 42.5 萬名員工調整薪金，將平均時薪調升至 15 美元以上（約港幣 116 元），而最低時薪則維持在 11 美元（約港幣 85 元）。

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Photo：Walmart、Thayne Tuason

撰文 : 廖淑瑩

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