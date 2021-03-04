【疫市營商】振興旅遊扭盡六壬？澳航推神秘目的地 1 天遊航班

新冠肺炎疫情下，航空業大受打擊。澳洲航空（Qantas）為振興旅遊業，近日推出一系列不知目的地的「神秘航班」，鼓勵澳洲市民支持本地旅遊。

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澳洲政府早前宣布延長國際旅遊禁令，至 6 月 17 日不會重開國家邊境。為振興本地旅遊，澳洲航早前宣布推出「神秘航班」，分別由雪梨、墨爾本和布里斯班 3 大城市起飛，乘客會在不知道目的地的情況下登機，進行 1 日遊。

「1 日遊」整個行程需時 2 小時，澳航會乘客提供行程線索，確保目的地與旅客的興趣和期望相符，票價由 737 澳元至 1,579 澳元（約港幣 4,455 至 9,545 元），其中包括餐點和 1 日遊行程費用。

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▲ 去年受疫情影響，公司曾推出「偽出國」行程，需時 7 小時的「無目的地航班」，機位在 10 分鐘內售罄。

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其實澳航早在 90 年代已推出神秘航班，旅客行程全部由航空公司安排，吸引不少市民乘搭。去年受新冠肺炎疫情影響，公司曾推出「偽出國」行程，需時 7 小時的「無目的地航班」，機位在 10 分鐘內火速售罄。

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Photo：Wikimedia、unsplash、Roderick Eime