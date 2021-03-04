  • 19°C
香港時間 : 2021305日 (週五) 03:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市營商】振興旅遊扭盡六壬？澳航推神秘目的地 1 天遊航班

商管策略 12:40 2021/03/04

分享：

新冠肺炎疫情下，航空業大受打擊。澳洲航空（Qantas）為振興旅遊業，近日推出一系列不知目的地的「神秘航班」，鼓勵澳洲市民支持本地旅遊。

郵輪公司推逾百日行程 索價近400萬仍搶購一空見下頁

澳洲政府早前宣布延長國際旅遊禁令，至 6 月 17 日不會重開國家邊境。為振興本地旅遊，澳洲航早前宣布推出「神秘航班」，分別由雪梨、墨爾本和布里斯班 3 大城市起飛，乘客會在不知道目的地的情況下登機，進行 1 日遊。

「1 日遊」整個行程需時 2 小時，澳航會乘客提供行程線索，確保目的地與旅客的興趣和期望相符，票價由 737 澳元至 1,579 澳元（約港幣 4,455 至 9,545 元），其中包括餐點和 1 日遊行程費用。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

去年受疫情影響，公司曾推出「偽出國」行程，需時 7 小時的「無目的地航班」，機位在 10 分鐘內售罄。

ANA外賣飛機餐3個月賺逾700萬 國泰泰航曾推外賣服務救市見下頁

其實澳航早在 90 年代已推出神秘航班，旅客行程全部由航空公司安排，吸引不少市民乘搭。去年受新冠肺炎疫情影響，公司曾推出「偽出國」行程，需時 7 小時的「無目的地航班」，機位在 10 分鐘內火速售罄。

拯救旅遊業？ 泰國擬將景點加入比特幣支付見下頁

 【去舊立新】轉移舊TVC至BCT或作出新供款  享高達1.41%基金單位回贈

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Wikimedia、unsplash、Roderick Eime

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【復甦在即？】逾5成市民計劃今年外遊　Airbnb：即興旅遊 ・大自然景點成新趨勢
2021/03/03
【復甦在即？】逾5成市民計劃今年外遊　Airbnb：即興旅遊 ・大自然景點成新趨勢
【疫市營商】露營融入Staycation　旅行社推主題本地遊谷消費
2021/03/02
【疫市營商】露營融入Staycation　旅行社推主題本地遊谷消費
商業營銷 旅遊資訊 旅遊行程 疫情 航空業 航空 澳洲

上一篇文章

【管理Tips】用戶體驗才是王道　企業 CDO 點止設計咁簡單！

下一篇文章

【疫市營商】營商環境・高質企業管治　Mastercard：理想女性創業地區香港全球第 5
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣