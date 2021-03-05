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【售兩毫一個! 】印尼製造! ONEMED 口罩超劈價 HKTV Mall 售 $10/50個

行內熱話 13:38 2021/03/05

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記得在疫情初期，印尼口罩是供應香港的口罩主力貨源之一，但隨著口罩付供應漸夕，已較少人使用印尼口罩。
               
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

今次在 HKTV Mall 發售的 ONEMED 口罩，是由印尼口罩大廠推出，印尼本土製造。口罩支援 BFE>99% 防護，成人尺寸，粉紅色口罩。較特別是它為不用綁帶的彈性頭戴式設計，不會令用戶耳仔痛。一盒 50 個口罩，現在特價發售 $10/50 個，即平均只售 $0.2 一個。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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