OK 都有得賣! Maskology 和風櫻花口罩 Lv3 獨立裝售 $63 盒

香港口罩廠 Maskology 早前推出的和風櫻花成人口罩，現在也可在 OK 便利店訂購。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

今次店方發售的為 Maskology Senbonzakura 千本櫻和 Yozakura 夜櫻口罩，每個口罩的圖案也稍有不同，設計獨特。由即日起，OK 便利店會員可到門市預購口罩，售價為 $63/15個，全獨立包裝，只限成人尺寸。

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Maskology 口罩規格

Lv3、3E>99%

獨立包裝，每盒 15 個

無塵車間廠房符合 ISO 14644-1 Class 8 標準

生產流程符合 ISO 13485:2016 標準

符合 GB 15979-2002 菌落數量標準

通過 GB 19083-2010 拉力技術要求

175mm 採用包膠雙鐵芯鼻樑條

外層PP不織布，具防飛沬功能

內層舒適柔軟透氣度高，呼吸暢順不悶熱

保質期為製造日期起 3年

３層過濾平面口罩



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。