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【一盒包郵】SAVEWO 3DMASK 超立體口罩 清貨特價售 $99/30個

行內熱話 02:08 2021/03/04

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香港口罩廠 SAVEWO，現推出成立一周年大優惠，新一項優惠是 3DMASK V1 超立體口罩。
             
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

今次做特價的是 SAVEWO 3DMASK V1 救世超立體口罩，它採用獨特的立體剪裁，有效增加呼吸空間，加上超彈性 3mm 圓耳帶，比一般平面口罩更貼面，長時間穿戴也十分舒適。口罩又採用 Type.Cool 清涼型通氣技術，空氣阻力Delta-P< 2.8的超高透氣度，防止飛沫及液濺阻擋達120mm Hg，有效過濾99.9%細菌、微塵及病毒。口罩原價 $149，現售 $99。廠方正提供包郵優惠，買家買一盒也可獲免費本地配送服務。

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【其他內容】 【附購買連結】真．日本製造! SANIAID 口罩特價售 $49.9/50個 每單再送多一盒口罩!

SAVEWO 口罩規格

立體剪裁，時尚美觀

增加呼吸空間，確保長期穿戴舒適

方便用戶講話交談

Type.Cool 通氣技術，呼吸舒適

空氣阻力Delta-P< 2.8

超彈性無痛3mm圓耳帶

ESPP順滑內層，呵護肌膚

細菌過濾效率 BFE>99.9%

顆粒過濾效率 PFE>99.9%

病毒過濾效率 VFE>99.9%

防止飛沫及潑濺阻擋達120 mmHg

通過微生物淨潔測試

無乳膠，抗過敏

ISO14644-1 Class7 無塵廠房生產

符合美國ASTM F2100-19 Level2標準

符合歐盟EN14683:2019 Type IIR標準

產品獲得CE 歐盟認證

香港設計，香港生產

獨立個體包裝

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【其他內容】 【一盒包郵】SAVEWO PremiumMask Level 3 立體造型售 $49/30 個起

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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