  • 19°C
香港時間 : 2021304日 (週四) 11:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【本港零售】香港1月零售銷貨值跌13.6％　市民少買奢侈品改買電器？

行內熱話 16:46 2021/03/03

分享：

政府公布 1 月零售業總銷貨價值的臨時估計為港幣 326 億元，較去年同月下跌 13.6%。其中珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物類繼續成為「重災區」，但電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值則上升。

零售復甦？APM商戶：消費氣氛好人流比過年微升見下頁

扣除其間價格變動後，2021 年 1 月的零售業總銷貨數量的臨時估計較 2020 年同月下跌 14.5%，而 2020 年 12 月的零售業總銷貨數量的修訂估計較 2019 年同月下跌 14.0%。

其中，藥物及化妝品銷貨數量跌 40.1%，鞋類有關製品及其他衣物配件的銷貨價值下跌 35.1%，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物下跌31.7%；電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值升 28.2%、家具及固定裝置升 25.0%，以及汽車及汽車零件升 4.2%。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

發放5000元電子消費券 商會：時效不應太長亦不應限行業見下頁

政府指，鑑於本地新冠肺炎疫情繼續帶來威脅及訪港旅遊業「冰封」，零售業的經營環境短期仍然困難，故控制好疫情是最重要，如果 2019 冠狀病毒病疫苗接種計劃取得預期效果，應有助奠下穩固基礎，讓零售業恢復以至經濟在今年較後時間有較全面的復甦。

大阪心齋橋遊客消失 名店・藥妝珍珠奶茶店停業倒閉（多圖）見下頁

 【積金透視】可扣稅自願性供款 點先可享12% 總回報？

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：SoQ錫濛譙、百老匯FB

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【財政預算案2021】電子消費券振興經濟　飲食業︰歡迎措施但減租減管理費更好
2021/02/24
【財政預算案2021】電子消費券振興經濟　飲食業︰歡迎措施但減租減管理費更好
【財政預算案2021】設失業人士貸款計劃 最多可借8萬　多人創業令展銷場地場需求增
2021/02/24
【財政預算案2021】設失業人士貸款計劃 最多可借8萬　多人創業令展銷場地場需求增
商業營銷 疫情 珠寶 零售 電子消費券

上一篇文章

【一盒包郵】SAVEWO 3DMASK 超立體口罩 清貨特價售 $99/30個

下一篇文章

多款韓國 KF94 口罩 日本城售約 $3 個
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣