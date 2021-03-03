【本港零售】香港1月零售銷貨值跌13.6％　市民少買奢侈品改買電器？

政府公布 1 月零售業總銷貨價值的臨時估計為港幣 326 億元，較去年同月下跌 13.6%。其中珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物類繼續成為「重災區」，但電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值則上升。

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扣除其間價格變動後，2021 年 1 月的零售業總銷貨數量的臨時估計較 2020 年同月下跌 14.5%，而 2020 年 12 月的零售業總銷貨數量的修訂估計較 2019 年同月下跌 14.0%。

其中，藥物及化妝品銷貨數量跌 40.1%，鞋類有關製品及其他衣物配件的銷貨價值下跌 35.1%，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物下跌31.7%；電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值升 28.2%、家具及固定裝置升 25.0%，以及汽車及汽車零件升 4.2%。

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政府指，鑑於本地新冠肺炎疫情繼續帶來威脅及訪港旅遊業「冰封」，零售業的經營環境短期仍然困難，故控制好疫情是最重要，如果 2019 冠狀病毒病疫苗接種計劃取得預期效果，應有助奠下穩固基礎，讓零售業恢復以至經濟在今年較後時間有較全面的復甦。

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