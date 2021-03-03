多款韓國 KF94 口罩 日本城售約 $3 個

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盾牌口罩產品又減價 三月口罩價表全公開
JHC 日本城正在發售多款韓國 KF94 口罩。
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JHCeshop 網店限定快閃優惠，2 盒韓國 KF94 口罩共 100 片原價 $690，現在快閃組合價 $308，即平均每片 $3.08，優惠只限 3 日。KF94 口罩選擇如下。
1.BLUE CLEAN AIR KF94口罩 1盒
2.MK Fine Dust KF94 黑色口罩1盒
3.休安清 KF94 黑色口罩1盒
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟