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多款韓國 KF94 口罩 日本城售約 $3 個

行內熱話 16:27 2021/03/03

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 JHC 日本城正在發售多款韓國 KF94 口罩。
            
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

JHCeshop 網店限定快閃優惠，2 盒韓國 KF94 口罩共 100 片原價 $690，現在快閃組合價 $308，即平均每片 $3.08，優惠只限 3 日。KF94 口罩選擇如下。

1.BLUE CLEAN AIR KF94口罩 1盒 

2.MK Fine Dust KF94 黑色口罩1盒

3.休安清 KF94 黑色口罩1盒

【其他內容】 【附購買連結】真．日本製造! SANIAID 口罩特價售 $49.9/50個 每單再送多一盒口罩!

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【其他內容】 【一盒包郵】SAVEWO PremiumMask Level 3 立體造型售 $49/30 個起

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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