【SME學堂】興趣變事業！25歲學霸美女Twitch直播「捉棋」年賺77萬

將興趣變成職業已經不是新鮮事。加拿大 25 歲女生 Alexandra Botez 與妹妹 Andrea 從小熱愛玩西洋棋，她們透過 YouTube 頻道和在 Twitch 直播下棋，每年賺超過 10 萬美元（約港幣 77 萬元）。

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Alexandra 在 8 歲時贏得第一場全國比賽。此外，她多次為加拿大國家隊效力，並 5 次成為加拿大女子冠軍。高中時，Alexandra 意識到自己能透過下棋賺錢，當時她以每小時約 50 美元（約港幣 388 元）推出網上課程。她在史丹福大學就讀期間，在遊戲影音串流平台 Twitch 直播玩西洋棋，令頻道的關注人數迅速成長。

Alexandra 的 YouTube 頻道吸引不少用戶留意，她首次直播就有約 90% 的收入直接來自觀眾。現時如要訂閱她的頻道，一個月須付 4.99 美元（約港幣 39 元）。

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Alexandra 2017 年大學畢業後，原先在初創企業工作，後來因公司倒閉令她決定將「下西洋棋」的直播事業成為正職，發展有個人特色的直播頻道。Alexandra 的妹妹 Andrea 去年成為她的合作夥伴。這對「姐妹花」在 Twitch 上擁有超過 65 萬名追蹤者，現在以直播下棋作為收入來源，每年收入超過 10 萬美元。

他們的收入來源來自觀眾、贊助商、Instagram 等社交平台的廣告收益，以及她們最近與全球電子競技公司 Team Envy 簽約的薪金，未來他們還計劃售賣相關商品增加收入。

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Photo：alexandravbotez、itsandreabotez