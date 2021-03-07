  • 20°C
香港時間 : 2021307日 (週日) 15:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【SME學堂】興趣變事業！25歲學霸美女Twitch直播「捉棋」年賺77萬

商管策略 13:34 2021/03/07

分享：

將興趣變成職業已經不是新鮮事。加拿大 25 歲女生 Alexandra Botez 與妹妹 Andrea 從小熱愛玩西洋棋，她們透過 YouTube 頻道和在 Twitch 直播下棋，每年賺超過 10 萬美元（約港幣 77 萬元）。

香港女生棄投行工創運動品牌 疫市拓新營銷模式點止「慳舖租」（有片）見下頁

Alexandra 在 8 歲時贏得第一場全國比賽。此外，她多次為加拿大國家隊效力，並 5 次成為加拿大女子冠軍。高中時，Alexandra 意識到自己能透過下棋賺錢，當時她以每小時約 50 美元（約港幣 388 元）推出網上課程。她在史丹福大學就讀期間，在遊戲影音串流平台 Twitch 直播玩西洋棋，令頻道的關注人數迅速成長。

Alexandra 的 YouTube 頻道吸引不少用戶留意，她首次直播就有約 90% 的收入直接來自觀眾。現時如要訂閱她的頻道，一個月須付 4.99 美元（約港幣 39 元）。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

靠名氣一定賺？「碧咸嫂」個人時尚品牌疫下蝕近1億（多圖）見下頁

Alexandra 2017 年大學畢業後，原先在初創企業工作，後來因公司倒閉令她決定將「下西洋棋」的直播事業成為正職，發展有個人特色的直播頻道。Alexandra 的妹妹 Andrea 去年成為她的合作夥伴。這對「姐妹花」在 Twitch 上擁有超過 65 萬名追蹤者，現在以直播下棋作為收入來源，每年收入超過 10  萬美元。

他們的收入來源來自觀眾、贊助商、Instagram 等社交平台的廣告收益，以及她們最近與全球電子競技公司 Team Envy 簽約的薪金，未來他們還計劃售賣相關商品增加收入。

夥KOL提高宣傳效果 健身教練創重量訓練女裝服飾品牌見下頁

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：alexandravbotez、itsandreabotez

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【疫市營商】健康食品需求大配合數碼營銷　湯包銷量逆市增10倍
2021/02/18
【疫市營商】健康食品需求大配合數碼營銷　湯包銷量逆市增10倍
【SME學堂】網銷大趨勢GAP反而中國加開分店？因電貿＋非商場門市才吃得開
2021/02/18
【SME學堂】網銷大趨勢GAP反而中國加開分店？因電貿＋非商場門市才吃得開
創業 社交平台 串流 YouTuber KOL YouTube 電競

下一篇文章

【香港品牌】聯乘知名角色講故事　女生為興趣創香水工作室（有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣