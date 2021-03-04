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【管理Tips】用戶體驗才是王道　企業 CDO 點止設計咁簡單！

商管策略 13:01 2021/03/04

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除了 CMO、COO ，不少企業如微軟和 IBM 等近年紛紛增設 CDO（Chief Design Officer；設計總監） 一職。從字面上來看，CDO 似乎只專注產品和包裝設計，但這個職位其實有著更重要的職責，並對企業有相當強大的影響力。

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CDO 一職像是 UX（用戶體驗）設計師的延伸。如果說 UX設計師必須在單一產品或服務開發時，從終端用戶的角度去考慮功能、使用方式等設計。那麼，CDO 則是一間企業中，所有產品與服務的終端用戶代表者，他們需確保所有顧客都能獲得最佳的產品或服務使用體驗。除了 CDO，有些企業則設立如體驗長（Chief Experience Officer）、創新長（Chief Innovation Officer）或產品長（Chief Product Officer）等角色。雖然職稱各有不同，但這些角色都是在企業肩負「設計」的責任，透過產品與服務設計，來確保最高品質的使用者體驗。

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CDO 則是一間企業中，所有產品與服務的終端用戶代表者，他們需確保所有顧客都能獲得最佳的產品或服務使用體驗。

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雖然 CDO 的職責十分重要，但據麥肯錫顧問公司在 2020 年的調查顯示，只有 1/3 的 執行長（CEO）能夠說出公司 CDO 的職務內容；僅 10% 的執行長表示，企業內的設計師被整合到企業策略決定過程；另只有 17% 設計總監認為，自己被放在企業內正確的位置以發揮最大效益。換句話說，大部分的企業卻仍然出現職位錯配，報告更直接表示，高達 90% 的企業中的設計長一職如同虛設。

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Photo：unsplash

撰文 : 廖淑瑩

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