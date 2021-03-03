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【台商攻港設廠】中衛口罩變港產 落地生根售價更平! 現貨售 $80/50個

業界頭條 14:56 2021/03/03

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相信現在無人不識台灣的中衛口罩，之前不少中衛口罩的型格款式更被瘋炒! 不過原來中衛口罩已在香港落地生根，變身香港製造口罩!
            
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根據荃心日韓藥房指，店方最新發售的中衛口罩已是 Made in Hong Kong，即是香港製造。店方更指今次中衛口罩是自家廠房，並不是香港口罩廠代工生產，並採用台灣原料，看來香港口罩廠又多一個對手。但暫時只有其售賣的中衛醫療綠色成人口罩一款，未見有其他款式。此成人口罩合台灣的 CNS 14774 醫用口罩標準、一盒 50 個，非獨立包裝，售價為 $80。此口罩圴地層是採用 ES 複合不織布（即俗稱的牛油紙底），所以感覺順滑。

不過之前中衛口罩的其一賣點是台灣製造，如果現在變成香港製造，大家又是否會繼續支持呢?

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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