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【疫市營商】營商環境・高質企業管治　Mastercard：理想女性創業地區香港全球第 5

商管策略 15:10 2021/03/03

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新冠肺炎疫情雖然打擊各行各業，但仍然吸引不少人創業。Mastercard 公布最新的《女性創業家指數》，香港於為女性提供最有利創業環境方面，在亞太地區排名第 5 ，並在全球 58 個經濟體中排名 15。

香港女生棄投行工創運動品牌 疫市拓新營銷模式點止「慳舖租」（有片）見下頁

Mastercard 的調查訪問 58 個全球經濟體中女性職場發展情況。香港在調查中的得分為 65.8分，屬「健康」水平，較 2019 年上升 1.2 分。此外，香港在「支援創業條件」（Entrepreneurial Supporting Conditions）」方面，跟瑞士、美國、以色列和瑞典一同打入前 5 位。這些經濟體中的女性受惠於良好的創業條件，如便利的營商環境及高質素的企業管治，從而得以在商業世界中堅定前行。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

香港在「支援創業條件」（Entrepreneurial Supporting Conditions）」方面，與瑞士、美國、以色列和瑞典一同打入前五位。

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雖然有高達 87% 受訪女性企業家，經營在新冠肺炎疫情下受到嚴重打擊，但她們對前境仍然樂觀。自疫情爆發至今，已有 42% 的女性企業家數碼轉型，同時有 34% 受訪者更因此帶來新商機。

兩大原因排名超英趕美！波羅的海3國成最佳創業國家見下頁

 【管好MPF】BCT專家出謀獻策 扣稅入返自己袋

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Photo：unsplash

撰文 : 廖淑瑩

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