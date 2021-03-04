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《Pokemon GO》先登陸　微軟 Mesh 平台推動 MR 應用

數碼轉型 08:02 2021/03/04

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微軟（Microsoft）持續推動混合實境（MR）技術，宣布 Mesh 平台，在該平台框架下，應用將覆蓋 Dynamic 365 、 Teams ，更支援手機及電腦等設備。

又一宅經濟商機！Pokemon GO 4 招疫情下收入大升66％見下頁

Microsoft 執行長（CEO）Satya Nadella 在 Ignite 2021 會議宣布基於 Azure 平台的 Mesh 正式推出，他形容，Mesh 平台就該公司針對遊戲市場的產品 Xbox 一樣，會讓商業世界更自然運用虛擬技術。

Microsoft 人工智能及混合實境技術專員 Alex Kipman 同場宣布 Azure Anchors 及 Azure Remote Rendering 服務推出，滿滿的 MR 推進計劃。今年 Microsoft Ignite 主題演講除了傳統的網上串流，亦加入 AltspaceVR 選項，參與可用不同方法加入虛擬世界。

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CES 2021：新冠肺炎疫情加速科技應用普及見下頁

另一有趣之處是，Microsoft 請來《Pokemon GO》流動遊戲開發商 Niantic 創辦人兼執行長 John Hanke 以虛擬人物方式現身，更以概念方式展示在 MR 世界的《Pokemon GO》，之後 John Hanke 真人在短片中展示概念想法，他戴上 Hololens 2，用手指叫出選單，再叫出比卡超，然後更打算跟朋友對戰，短片雖然只是概念，但真令人期待想法實踐。

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撰文 : 彭振濠

數碼轉型 人工智能 Microsoft AR VR Pokemon

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