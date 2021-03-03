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【電商趨勢】疫苗接種反影響Facebook？CFO 料電貿廣告增長放緩

商管策略 12:34 2021/03/03

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隨著各國開始接種新冠肺炎疫苗，有望重啟經濟和旅遊業，但可能會對社交平台 Facebook 帶來影響？該公司財務總監（CFO）David Wehner 早前出席摩根士丹利（Morgan Stanley）會議時提到，隨著市民開始接種疫苗，將其重心轉向旅遊等服務時，Facebook 的電子商貿廣告銷售表現可能因此受影響。

靠人脈去年收入逾7位數 小型廣告公司網上推廣「鍊盡」每條帖見下頁

隨著愈來愈多市民接種疫苗，期待恢復正常生活。Facebook 預料，消費者會把部分支出回至旅行等消費行為，這可能會影響 Facebook 的收入增長。由於新冠肺炎疫情推動消費者轉移至網上服務，特別是電子商貿的發展，而電商產業的廣告收入正是推動 Facebook 在 2020 年第三季及第四季收入增長關鍵所在。

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

Facebook 預料，消費者會將一部分支出轉移至旅行等行為上，這可能會影響 Facebook 的營收增長表現。

無遊客GUCCI全球銷售大跌逾兩成 百年品牌如何靠數碼營銷翻身？見下頁

David Wehner 指出，儘管仍有許多不確定性，難以預測今年的發展前景。但總體而言，Facebook 電子商貿廣告銷售的增長將放緩。

他解釋，Facebook 在電子商貿廣告業務放緩，因為不會有如同新冠肺炎疫情的因素推動人們持續在線上活動。對疫後商業活動而言，網上業務在未來將佔很大比例。但他認為這種轉變不會很快發生，因此會對 Facebook 的營收增長表現造成阻力。

利潤低但可加強接觸面 商業活動轉網上收入反升近2成見下頁

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Photo：Freepik、Representational

撰文 : 廖淑瑩

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