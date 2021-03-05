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【SME學堂】網上食譜起家拓內地市場　Day Day Cook「煮」出億元商機

商管策略 09:10 2021/03/05

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內地方便餸包市場競爭激烈，而在香港以網上食譜起家的「日日煮」(Day Day Cook) 早年進軍內地，除了開設網店售賣食材、廚具等，還在內地各城市開設烹飪體驗店。但在競爭激烈的市場中，「日日煮」如何能夠吸引內地市民光顧？

家品廚具OEM收入疫情跌近半 開發自家品牌一條龍拓新客源見下頁

日日煮於 2012 年在香港創立，初期以網上影片食譜教學和食譜交流區為主。由 2014 年起，品牌開設網店售賣食材、廚具等商品，並籌備將內容本土化進軍內地市場。「日日煮」之後在上海、武漢、廣州等地開設烹飪體驗店，提供料理教學班。品牌在 2019 年進駐電子商貿平台天貓，售賣半成品料理、自熱火鍋等產品，售價由 20 元至 90 元人民幣不等。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

「日日煮」期後在上海、武漢、廣州等地開設線下烹飪體驗店，提供料理教學班。

晚市重開樓上餐廳生意未回復 轉攻 「飛機餐」到會補收入見下頁

雖然「日日煮」在內地拓展多渠道銷售，但內地多個品牌先後推出類似食品，要吸引消費者購買也非易事。此外，其實體門市的烹飪課程定價並不便宜，從大眾點評看，多數顧客為了團購或「貪新鮮」購買體驗課程，回購率並不高。此外，新冠肺炎疫情也對線下烹飪體驗店造成影響。

由 2014 年起，品牌開設線上網店售賣食材、廚具等商品，並且開始籌備將內容本土化進軍內地市場。

設彩妝品牌・賣潮流玩具 名創優品加推子品牌轉型新零售見下頁

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Photo：Day Day Cook、NormaChu@FB

撰文 : 廖淑瑩

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