  • 18°C
香港時間 : 2021303日 (週三) 17:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【復甦在即？】逾5成市民計劃今年外遊　Airbnb：即興旅遊 ・大自然景點成新趨勢

業界頭條 13:26 2021/03/03

分享：

市民因新冠肺炎疫情無法外遊已超過 1 年，本地遊和「Staycation」已成為新常態。但據旅宿平台 Airbnb 日前的調查顯示，超過 5 成亞太區市民計劃今年外遊，而且即興旅遊和大自然景點也成為疫情下的旅遊新趨勢。

大阪心齋橋遊客消失 名店・藥妝珍珠奶茶店停業倒閉（多圖）見下頁

旅宿平台 Airbnb 公布「2021 亞太地區旅遊趨勢調查」，亞太區旅客對疫後重啟旅遊已蠢蠢欲動，有近 6 成的印度居民表示已經預訂、規劃或期待 2021 年的旅遊行程，也有超過 5 成的泰國（52%）和紐西蘭（51%）旅客對於今年恢復旅遊抱有期待。

但調查中發現，台灣只有不到 2 成的市民表示已經預訂或規劃今年的旅遊行程，另有超過 6 成表示自己在 2021 年沒有任何旅遊規劃或對旅遊恢復常態不抱期待。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

「大自然」會成為疫後首選的旅遊地點。

郵輪公司推逾百日行程 索價近400萬仍搶購一空見下頁

新冠肺炎疫情也改變旅客的旅遊模式，傾向即興行程。在亞太地區，無論是台灣（42%）、泰國（51%）、菲律賓（47%）、印度（44%）或日本（40%）市民，都將「大自然」作為疫後首選的旅遊地點。此外，在入境限制的情況下，市民對於「雲端旅行」持更開放的態度，有逾 5 成的受訪者表示，他們曾經或樂於嘗試網上旅遊行程。

露營融入Staycation 旅行社推主題本地遊谷消費見下頁

 【管好MPF】BCT專家出謀獻策 扣稅入返自己袋

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：unsplash、Airbnb

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【娛樂萎縮】Playland・TAITO相繼結業　日本遊戲機中心風光不再？
2021/02/25
【娛樂萎縮】Playland・TAITO相繼結業　日本遊戲機中心風光不再？
【疫市營商】ANA外賣飛機餐3個月賺逾700萬　國泰泰航曾推外賣服務救市
2021/02/26
【疫市營商】ANA外賣飛機餐3個月賺逾700萬　國泰泰航曾推外賣服務救市
商業營銷 旅遊行程 疫情 酒店行業 旅遊行業 新冠肺炎疫情 Airbnb

上一篇文章

【台商攻港設廠】中衛口罩變港產 落地生根售價更平! 現貨售 $80/50個

下一篇文章

【疫市直擊】零售復甦？APM商戶：消費氣氛好人流比過年微升
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣