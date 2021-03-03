【復甦在即？】逾5成市民計劃今年外遊　Airbnb：即興旅遊 ・大自然景點成新趨勢

市民因新冠肺炎疫情無法外遊已超過 1 年，本地遊和「Staycation」已成為新常態。但據旅宿平台 Airbnb 日前的調查顯示，超過 5 成亞太區市民計劃今年外遊，而且即興旅遊和大自然景點也成為疫情下的旅遊新趨勢。

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旅宿平台 Airbnb 公布「2021 亞太地區旅遊趨勢調查」，亞太區旅客對疫後重啟旅遊已蠢蠢欲動，有近 6 成的印度居民表示已經預訂、規劃或期待 2021 年的旅遊行程，也有超過 5 成的泰國（52%）和紐西蘭（51%）旅客對於今年恢復旅遊抱有期待。

但調查中發現，台灣只有不到 2 成的市民表示已經預訂或規劃今年的旅遊行程，另有超過 6 成表示自己在 2021 年沒有任何旅遊規劃或對旅遊恢復常態不抱期待。

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▲ 「大自然」會成為疫後首選的旅遊地點。

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新冠肺炎疫情也改變旅客的旅遊模式，傾向即興行程。在亞太地區，無論是台灣（42%）、泰國（51%）、菲律賓（47%）、印度（44%）或日本（40%）市民，都將「大自然」作為疫後首選的旅遊地點。此外，在入境限制的情況下，市民對於「雲端旅行」持更開放的態度，有逾 5 成的受訪者表示，他們曾經或樂於嘗試網上旅遊行程。

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Photo：unsplash、Airbnb