【一盒包郵】SAVEWO PremiumMask Level 3 立體造型售 $49/30 個起

香港口罩廠 SAVEWO 救世表示，推出成立一周年優惠 BIG SALE。



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廠方表示，慶祝活動由 PremiumMask 大減價開始，此口罩會超值價 $49 起發售，不但運費全免，更可以賺取救世績分換禮品！



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1.SAVEWO PremiumMask 白色獨立包裝



Level 3

「175mm*95mm」 或「150mm*95mm 」

30片/盒 ，獨立包裝

原價$99 「優惠價$69」

2.SAVEWO PremiumMask 綠色非獨立包裝



Level 3

「175mm*95mm」

30片/盒 ，非獨立包裝

原價$69「優惠價$49」

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。