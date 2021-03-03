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人氣食店 BEANS 訴苦 有食客報海關指「圓形窩夫」違反商品説明

行內熱話 00:58 2021/03/03

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不少人說起窩夫就只會想起格仔型狀的窩夫，然而窩夫絕對不止格仔型狀，有餐廳就提供了圓形甚至是公仔形狀的窩夫。然而，近日有餐廳 BEANS 在 Facebook 專頁分享經歷，指有客人投訴店内的圓形窩夫沒有格仔，竟選擇報海關指控違反商品及説明條例，引來不少網民熱議。
             
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本地餐廳 BEANS 出帖，表示有食客向海關表示窩夫應當是格仔形狀，由於店内提供的窩夫為圓形，所以認爲餐廳違反商品及說明條例。而餐廳反問接報到場處理投訴的海關人員：「點解窩夫一定係格仔形狀呢？」對方表示理解並離去。BEANS 無奈地表示：「本店強烈勸喻投訴人與職員聯絡共商窩夫之定義。」又附上「#菠蘿包沒有菠蘿」 、「#京都骨來自日本」、「 #楊州沒有楊州炒飯 」、「#瑞士沒有瑞士雞翼」及「#螞蟻上樹沒有螞蟻」等 Tag。
 

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不少網民都在帖文下接力留言，笑説：「投訴咗菠蘿包未？仲有雞尾包呀」、「豬仔包 沒有豬仔」、「老婆餅無送老婆」、「龍鬚糖無龍鬚」、「雞屎滕點解冇屎」、「香港腳都唔係香港人先啦有」有網民又指出：「可能投訴人有強迫症，無格仔頂唔順」、「開個香港窩夫關注組一齊研究下」、「人無知便無敵」、「迪迪尼都出米老鼠 waffle 機啦」、「強烈譴責窩夫入面無夫！」、「大鄉里唔識食就返屋企煮飯食啦」、「點解可以咁無聊，咁都投訴」其實外觀並不重要，最重要還是味道吧！

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撰文 : 張文啟

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