返工或要預鬆點? 薛永恒指港鐵應積極考慮用「安心出行」

近日本港新冠肺炎有回落趨勢，政府方面則繼續力推「安心出行」應用程式。創新及科技局局長薛永恒出席香港電台節目《千禧年代》表示，港鐵應積極考慮使用安心出行。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

創新及科技局局長薛永恒今日表示，現時已超過 311 萬人已下載安心出行，佔全港市民約 4 成，形容數字「令人欣慰」。他感謝市民的支持，提醒市民進入處所時要掃瞄二維碼，亦呼籲未下載應用程式的人盡早安裝。

薛永恒指目前香港有 80900 個住所已有設置「安心出行」，認為港鐵亦應積極考慮使用。他指理解港鐵可能考慮到不同原因、安排上要配合，而政府會全力支持，並已準備好提供應用程式的二維碼。至於實際情況，他認為要視乎港鐵的運作安排，如考慮張貼二維碼的位置，若張貼在車門位置可能會阻礙市民上落，亦會影響繁忙時間的運作，有機會造成混亂情況。



【其他內容】 【附購買連結】真．日本製造! SANIAID 口罩特價售 $49.9/50個 每單再送多一盒口罩!



▼ 點擊圖片放大 +3 +2



有打工仔在網上表示，如果需要在港鐵各處需要掃描二維碼才可乘搭，日後返工或要多預時間，甚至考慮轉用其他交通工具，否則當出現混亂時，返工就好大機會會遲到。

【其他內容】 3E>99%! 日本白元快適 Guard 口罩 Apita 售 $52.9 /30個

【其他內容】終極清貨! 日本製造平和 Heiwa LIFE 3D Lv3 口罩 現貨最平售 $100/60個