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返工或要預鬆點? 薛永恒指港鐵應積極考慮用「安心出行」

行內熱話 11:39 2021/03/02

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近日本港新冠肺炎有回落趨勢，政府方面則繼續力推「安心出行」應用程式。創新及科技局局長薛永恒出席香港電台節目《千禧年代》表示，港鐵應積極考慮使用安心出行。
            
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創新及科技局局長薛永恒今日表示，現時已超過 311 萬人已下載安心出行，佔全港市民約 4 成，形容數字「令人欣慰」。他感謝市民的支持，提醒市民進入處所時要掃瞄二維碼，亦呼籲未下載應用程式的人盡早安裝。

薛永恒指目前香港有 80900 個住所已有設置「安心出行」，認為港鐵亦應積極考慮使用。他指理解港鐵可能考慮到不同原因、安排上要配合，而政府會全力支持，並已準備好提供應用程式的二維碼。至於實際情況，他認為要視乎港鐵的運作安排，如考慮張貼二維碼的位置，若張貼在車門位置可能會阻礙市民上落，亦會影響繁忙時間的運作，有機會造成混亂情況。

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有打工仔在網上表示，如果需要在港鐵各處需要掃描二維碼才可乘搭，日後返工或要多預時間，甚至考慮轉用其他交通工具，否則當出現混亂時，返工就好大機會會遲到。

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撰文 : 張文啟

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