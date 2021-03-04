【疫市營商】Team Building・引入稀有產品　餐廳小店疫市谷士氣提高營業額

2019 年的社運和 2020 年新冠肺炎疫情，打亂大部分中小企經營的部署，有餐廳為了提高士氣，主動進行團建（Team Building），在營運方面計劃引入稀有產品，盼令餐單保持新鮮感，提高營業額。

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荃灣 fusion 菜餐廳「TAP The Ale Project」負責人凌建邦（James）坦言：「限聚令和禁晚市影響非常大，為了能繼續營運，無奈下亦只能員工放無薪假。我都很明白是會打擊士氣，其實客人也會感覺得到，所以我們會做一些團建，參觀其他酒廠，希望員工可以都明白公司是在乎他們，員工開心，客人也會更願意來我們餐廳。」

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凌建邦表示，餐廳位處的南豐紗廠閒日以街坊客居多，周末或晚上時段才有外區客，所以營運策略上會針對附近客源，例如有些第三方外賣平台不願意將外賣由荃灣送往葵涌，他們便聯同其他區車手合作，將外賣網絡鋪得更大。

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新冠肺炎疫情下難以將定價做得太進取，想提高收入便要另闢蹊徑，增加餐廳的吸引力。他說：「我們計劃引入一些以前買不到的貨，增加餐單的新鮮感和吸引力。在外國有些非常出名的小酒廠，例如十強酒廠的產品在國內市場推出時很快售罄，不過在疫情令內銷市場萎縮，變相我們便有機會買得到這些在香港較為難得的啤酒。到時價錢可能會高些，但我相信客人會喜歡，可以間接地提高我們的營業額。」

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