【救口罩災難】香港口罩廠 Maskology 口罩．學 x A Plastic Ocean Foundation 計劃推出生物可降解口罩

香港口罩廠 Maskology 口罩．學表示，將聯同 A Plastic Ocean Foundation 推出生物可降解口罩。



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廠方表示，過去一年疫情肆虐，個人防護裝備，例如口罩、保護衣、手套等等即棄塑膠製用品需求大增，塑膠廢料問題將會對全球環境造成重大威脅。因此，廠方跟 A Plastic Ocean Foundation 合作，推出三個階段的「減塑」合作企劃，目的是研究推可生物可降解、售價大眾化的即棄口罩。合作企劃內容如下︰



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第一階段︰將於2021年3月期間推出「Maskology X A Plastic Ocean Foundation」「#ForThePlanet」即棄口罩系列。該系列將減少 80% 的塑膠包裝及省去非必要的紙製包裝物料。

「ForThePlanet」口罩系列部份收益將撥捐 A Plastic Ocean Foundation， 支持其舉辦的 OneTonneLess 海灘及行山徑清潔活動及教育大眾塑膠污染的情況。

第二階段︰將會研究推出使用生物可降解物料的「Green Mask」即棄口罩，預計口罩使用之布料當中有三分之二為生物可降解物料。

第三階段︰會研究將「Green Mask」所有布料改為生物可降解物料，亦希望將該物料逐一推廣至其他現有產品，進一步加強「減塑」!

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。