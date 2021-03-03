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【香港品牌】家品廚具OEM收入疫情跌近半　開發自家品牌一條龍拓新客源

商管策略 13:14 2021/03/03

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新冠肺炎疫情打擊全球市道，代工生產商當然不會例外。有 OEM（Original Equipment Manufacturer；原設備製造商）公司生意急跌，老闆隨即轉陣，創立自家廚具品牌填補缺口，並推出含有大量港式搞笑金句的食譜為廚具促銷開路，甚有諗頭。

kool limited 聯合創辦人江浩榗（Kenny）說：「我們公司一直經營廚具和生活產品代工業務，經營至今差不多 18 年，香港人去歐美旅行時可能亦無意中買過我們的出品。可惜受新冠肺炎疫情影響，代工生意比之前難做了很多，營業額跌了 3、4 成。」

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江浩榗解釋，產品開發時大部分買家希望能親自摸到實物，有問題也能立即修改模具，這是網上會議無法代替的，結果交易無可奈何變少；另一方面，新冠肺炎疫情令幾乎全部展覧及展銷活動停辦，尋求新客源有困難。

為了填補缺口，江浩榗在 2020 年營運自家廚具品牌，親自出馬推銷，希望可以彌補收入。

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江浩榗笑言：「我們最大優勢就是我們是製造商，只是欠缺牌子，剛自立品牌起步時，資源問題不能在傳統大賣廣告、請知名 KOL 推銷之類，事事要親力親為，當時是我第一次親身去高級超市開檔叫賣，叫足全日都只是賣到兩支鑊鏟， 賺 160 元。」

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以前簽 OEM 生意定單時，江浩榗甚至簽過 160 萬的單；現在自立品牌起步艱難，但他無氣餒，他深明名氣要慢慢積累，默默耕耘下愈來愈多銷售點願意跟新公司合作，而為了進一步推廣產品，Kenny 自資推出港式食譜，菜式更引入了大量港式押韻，風趣幽默的風格吸引了更多新客。

現時 kool 已在印尼網購平台上架。江浩榗指，新冠肺炎疫情緩和、通關後將會嘗試通過《抖音》或其他直播平台在內地帶貨，希望開拓更多收入。雖然現時廚具生意仍卻未補上 OEM 缺口，但他相信公司現正走在正確的道路上。

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撰文 : 陳文政

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