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【突襲食肆？】傳食環署突襲食肆　中小型食店：政府認真執行影響生意也要照跟

業界頭條 19:11 2021/03/02

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政府近日公布食肆 2 月18 日恢復晚市堂食至晚上 10 時，限聚人數增至 4 人一枱，食客進入前須登記個人資料及掃描《安心出行》二維碼（QR Code）。日前網上流傳消息指，食物環境衞生署（食環署）會突襲食肆，若發現食肆登記資料收集箱沒有留下手寫資料或使用《安心出行》，將可能被票控罰款港幣 5,000元。有食肆表示，既然政府措施認真，自己也要認真執行，影響生意也無法。

【業界自救】填表代替「安心出行」難實行？ 業界自製聯絡小卡・PDF表格下載互助抗疫​​​​​​見下頁】​

日前網上流傳消息指，「市民出外進食登記個人資料要小心，因多人填寫『林鄭月娥』及『鄧炳強』名稱，最快明天開始食環會派出便衣人員突襲食店，所有人不能走，沒有掃描《安心出行》，又在紙仔箱找不到名字及電話的，一律告票罰 5,000 港元。」

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁

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安利魚蛋粉麵負責人鄭肇琪（Kay）表示：「這陣子在樓面觀察，年輕『後生』多數填英文名，長者通常頸掛電話號碼甚少出『古惑』，不過他們願意填紙登記。」第一日實施食客未必願意，現在大家也習慣生活模式。

市民不習慣・專責員工處理 茶餐廳：僅一半客用《安心出行》對防疫作用有限​​​​​​見下頁】​

鄭肇琪又指：「用家使用《安心出行》程式時經常忘記登出，市民去到下一個場所才記得登出。食環署突擊有阻嚇作用，但政府沒有賦予權利和資源給食肆查核登記資料，既然政府認真，自己也要認真。」現時中午和下午茶時階段，每隔兩小時先整理食客資料，務求收集資料分明，若然食環署票控罰款「做到咁唯有硬食」。

【去舊立新】轉移舊TVC至BCT或作出新供款  享高達1.41%基金單位回贈

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Photo： Winy Lee @安利魚蛋粉麵 Facebook

撰文 : 鍾采餘

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