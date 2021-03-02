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【疫市直擊】零售復甦？APM商戶：消費氣氛好人流比過年微升

業界頭條 17:01 2021/03/02

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新冠肺炎疫情反覆，市民業界望市道復甦。有商戶表示人潮開始慢慢回復，生意甚至比新年更好。

疫情肆虐1年香港各行業冰封　邱騰華：研推「通行卡」恢復經貿活動見下頁

毗連地鐵站的觀塘龍頭商場 APM，是自然是市道焦點。地面層的糕點店店員 Chloe 表示：「打工仔不再在家工作（Home Office），商場人流慢慢回復，我們店都多了行人經過。新年前生意會最旺的，但之後人流就跌了一兩成，但他們會開始願意買野，成個環境正常得多。」

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

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香港社會商界牛年願望一致：盡快清零・市況復甦（有片）見下頁

APM 商場一樓因連接地鐵站，人流暢旺。餐廳店員朱小姐表示，現時人流甚至比新年還要多兩成：「見到市民會開始願意出來逛街，消費意欲都比之前好了，最主要都是人流多了，生意會易做一些。」

電子消費券振興經濟　飲食業︰歡迎措施但減租減管理費更好見下頁

【去舊立新】轉移舊TVC至BCT或作出新供款  享高達1.41%基金單位回贈

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撰文 : 陳文政

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