【疫市直擊】零售復甦？APM商戶：消費氣氛好人流比過年微升

新冠肺炎疫情反覆，市民業界望市道復甦。有商戶表示人潮開始慢慢回復，生意甚至比新年更好。

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毗連地鐵站的觀塘龍頭商場 APM，是自然是市道焦點。地面層的糕點店店員 Chloe 表示：「打工仔不再在家工作（Home Office），商場人流慢慢回復，我們店都多了行人經過。新年前生意會最旺的，但之後人流就跌了一兩成，但他們會開始願意買野，成個環境正常得多。」

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APM 商場一樓因連接地鐵站，人流暢旺。餐廳店員朱小姐表示，現時人流甚至比新年還要多兩成：「見到市民會開始願意出來逛街，消費意欲都比之前好了，最主要都是人流多了，生意會易做一些。」

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