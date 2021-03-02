【SME學堂】研發開支比賣廣告多6倍　Dyson 473 億年收入如何鍊成？

好的吸塵機絕對可以為家庭以至辦公室省時省力！高檔家電品牌 Dyson 以吸塵機聞名，產品主打「吸力永不減弱」與「零耗材」（即毋須替換集塵袋、濾網）。品牌亦憑著兩招，讓其在 2015 年佔全球 1/4 無線吸塵機市場，單計 2018 年 Dyson 的營業額更達到 44 億英鎊（約港幣 473 億元）。

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Dyson 在 1978 年由 James Dyson 創立，但後來因投資者對他錯失把產品銷往美國的大好機會感到不滿，也開始質疑他的能力，於是他們把 James Dyson 從自己創立的公司中解僱；更慘的是，James Dyson 把它改良手推車的專利登記在公司名下，因此他一無所有地離開。

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因為年輕時曾被解僱，James Dyson 在管理與選用工程師的做法有別於其他人。James Dyson 鼓勵工程師在他耗資 2 億美元建造的實驗室裏，盡情「幻想」與「失敗」。他希望透過「幻想」讓員工創造最有創意的產品，並透過「失敗」將產品的瑕疵逐一修正。

選人才方面，Dyson 公司工程師平均年齡僅有 26 歲，可以看出 James Dyson 重用年輕工程師。他認為，年輕的工程師較敢嘗試新事物，也不害怕失敗，而這正符合他鼓勵員工勇於「失敗」的理念。

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除了選才與管理方式，James Dyson 對於產品的定位也有自己的堅持。Dyson 的產品不論是吸塵機、風筒或乾手機，都是同行中的高檔次，但為何價格不親民消費者仍然願意購買？主要是 Dyson 的產品耐久度和產品效能比同業好。

▲ Dyson 在 1978 年由 James Dyson創立。

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從公司成立初期，James Dyson 堅信公司的銷售額應該是靠研發部門提升而不是靠廣告。以 1996 年為例，Dyson 花在研發的金額是廣告的 6 倍。到了 2015 年，Dyson 的淨利潤是 3,400 萬美元。

James Dyson 依然選擇把 46％ 淨利投放到研發部門，這比他的同業競爭對手創科實業（Techtronic Industries）的約 36％ 和伊萊克斯（Electrolux）的約 24％ 高出許多。

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Photo：Dyson、shutterstock