K11 MUSEA : 終止爆疫名潮食館租約 因鮮風量比牌照標準低

由於 K11 MUSEA 名潮食館出現超級傳播，政府專家顧問袁國勇昨到現場視察後，指餐廳的鮮風量只有申請牌照時的 3 分 1，易出現問題。現時名潮食館有約 100 人需檢疫。K11 MUSEA 今日表示，將終止其租約。



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K11 發言人表示，因名潮食館的鮮風量比牌照標準低，商場得悉後已嚴肅跟進，並決定終止其租約。K11 又指，名潮食館的通風系統是獨立運作，與其他商戶並不相連。K11 MUSEA 商場內的通風系統更接近醫院使用的最高級別，在出風前更有 UV 消毒，衛生水平高，不受個別租戶的通風系統影響。



官方又指會在商場進行深層清潔及消毒，商場會在本周六重開。明天商場亦會為員工作第二次檢測，員工有陰性證明才可恢復上班。

食肆需要注意自己在各方面皆符合法例要求，否則易惹上問題。

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