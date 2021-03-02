  • 23°C
香港時間 : 2021302日 (週二) 17:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

K11 MUSEA : 終止爆疫名潮食館租約 因鮮風量比牌照標準低

行內熱話 15:00 2021/03/02

分享：

由於 K11 MUSEA 名潮食館出現超級傳播，政府專家顧問袁國勇昨到現場視察後，指餐廳的鮮風量只有申請牌照時的 3 分 1，易出現問題。現時名潮食館有約 100 人需檢疫。K11 MUSEA 今日表示，將終止其租約。
           
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

K11 發言人表示，因名潮食館的鮮風量比牌照標準低，商場得悉後已嚴肅跟進，並決定終止其租約。K11 又指，名潮食館的通風系統是獨立運作，與其他商戶並不相連。K11 MUSEA  商場內的通風系統更接近醫院使用的最高級別，在出風前更有 UV 消毒，衛生水平高，不受個別租戶的通風系統影響。

官方又指會在商場進行深層清潔及消毒，商場會在本周六重開。明天商場亦會為員工作第二次檢測，員工有陰性證明才可恢復上班。

食肆需要注意自己在各方面皆符合法例要求，否則易惹上問題。

【其他內容】 【附購買連結】真．日本製造! SANIAID 口罩特價售 $49.9/50個 每單再送多一盒口罩!

【其他內容】終極清貨! 日本製造平和 Heiwa LIFE 3D Lv3 口罩 現貨最平售 $100/60個
 

撰文 : 張文啟

相關文章

拜登露出狐狸尾巴! 美國擬與日本．台灣等盟國 合組「無中國」科技供應鏈
2021/02/26
拜登露出狐狸尾巴! 美國擬與日本．台灣等盟國 合組「無中國」科技供應鏈
港疫情反彈! 確診人數達 33 人 K11 MUSEA 食肆勁爆疫 商場宣布停業兩天 工作場地強檢有新安排
2021/02/27
港疫情反彈! 確診人數達 33 人 K11 MUSEA 食肆勁爆疫 商場宣布停業兩天 工作場地強檢有新安排
【力保不失】台灣六龜蓮霧遭內地「棄單」　港商接手已賣斷市
今日
【力保不失】台灣六龜蓮霧遭內地「棄單」　港商接手已賣斷市
商場 K11 MUSEA 餐廳 袁國勇

下一篇文章

【一盒齊三款】Medepro 港產 Lv2 復活節口罩 獨立包裝售 $75/盒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣