【香港製造】港產草藥護膚品營銷「虛實結合」　高質IG產品相嚴選寄賣點吸引回頭客

新冠肺炎疫情出現令帶口罩防疫已成「新常態」，長期帶口罩致敏情況成為女生「新煩惱」。有本地公司研發新護膚品開拓市場，但前提是投資設廠，營運成本非初創能負擔。有位健康飲品公司產品開發員，借用公司食品製造工場開發產品和寄賣點，一來節省成本還提升客戶生產信心。

【香港品牌】毋須依賴網購社交媒體 小型珠寶商靠熟客疫市站穩陣腳​​​​​​【見下頁】​

藥草護膚品品牌 Votano 創辦人曾淑真（Jan）表示，投資約 10 萬元「開拓新血路」，新品牌主要經網銷，以及跟涼茶品牌良茶隅合作，貨品多一個寄賣零售點，兼可使用其工場生產。

曾淑真續指：「投資的 10 萬元主要用作商品拍攝，因網店產品相片質素和美感非常重要，跟一般 Instagram 上的網店不同，我們特意找攝製團隊拍攝高質素相片，這些相片亦可用作行業用途或宣傳之用。」

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗 先問自己4個關鍵問題【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【外地創業】KOL廚師・倫敦開分公司 香港Startup 英國發威​​​​​​【見下頁】​

網銷加實體寄賣地點。曾淑真認為可增添兩項優勢。第一，加強信譽和顧客口碑吸引回頭客；第二，有實體店加快產品寄送速度，收到定單第二日便可出貨，並非坊間網店兩星期後才把貨品送到客人手上。

一般新品牌要開設廠房添置儀器，投資高昂成本，但她透露，Votano 借用涼茶品牌食品工場製作護膚品，工場亦只需 1 個爐頭、幾個小時便能生產，包裝更可在一般辦公桌完成。

▲ 護膚油適合秋冬季節使用。

談到為何新冠肺炎疫情未完卻仍敢逆市創業，曾任時裝設計的曾淑真解釋，曾因壓力過大引致濕疹問題，透過自己鑽研書籍利用草藥治療敏感源，現時自家製產品包括護唇膏、沐浴露、護膚油，浴鹽不同外國進口等等。她又指：「女士在疫情期間不化妝加上帶口罩，面部容易出油，故需著重清潔護膚改善皮膚質素，我們的產品亦適合秋冬季使用。」

有機濕疹護膚品市場大 兼推消毒噴霧賣本土情懷兼減壓​​​​​​【見下頁】​

曾淑真透露，有客戶訂其產品用作禮品及「散水餅」，最近更有慈善品牌入購公司浴鹽產品用於長者浸腳治療，因浴鹽主要消炎和鎮痛，幫助長者紓緩鎮痛，期望未來 1 年公司研發更多新天然成份產品。

【積金透視】可扣稅自願性供款 點先可享12% 總回報？

【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】