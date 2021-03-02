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【SME學堂】日本黑貓宅急便捨棄64年商標　轉簡約風增親切感（有片）

商管策略 16:02 2021/03/02

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日本速遞龍頭「黑貓宅急便」雅瑪多運輸（YAMATO），日前宣布更換 64 年歷史的「黑貓商標」。新商標以簡約風為主，保留象徵「令人安心及小心搬運」的大貓叼小貓的圖樣，增加親切感。

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黑貓宅急便目前使用的黑貓商標源自 1957 年，使用至今 64 年從未更改，這次是首度改變設計。全新的黑貓商標在黑貓的眼睛、耳朵及腳，同樣採用簡單方式來表現，但做了部分改動。

新商標保留了象徵「令人安心及小心搬運」的大貓叨小貓的樣子，強調易於親近的感覺。至於原有的黃色商標黑圈被刪去，給人柔和的感覺，新商標會在 4 月 1 日起印在配送車隊及手推車上。

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全新黑貓商標（右）將從4月1日起使用。

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這間成立雄踞日本的速遞公司，原來 27 年來從未加價，但在 2018 年終於抵受不住壓力而加價。黑貓宅急便截至 2016 年 3 月的年度，處理了日本市場 47% 的速遞包裹。

《彭博商業周刊》報道，當時公司接到大量由 Amazon 或其他網購公司落單的包裹，令工作量激增，導致公司和承包商都有壓力。承包商 Artpla 的負責人橫田廣隆表示，他的員工不再送黑貓宅急便的包裹，因為大量包裹令員工每次工作 15 小時，令人手流失嚴重。隨著愈來愈多承包商退出，迫使黑貓宅急便在 2018 年 4 月宣布，上調個人客戶的基準費率。

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Photo：大和控股、黑貓宅急便

撰文 : 廖淑瑩

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