【力保不失】台灣六龜蓮霧遭內地「棄單」　港商接手已賣斷市

中國自昨日（3 月 1 日）起暫停台灣鳳梨入口，有種植蓮霧的台灣果農慘遭中國貿易商「棄單」，擔心蓮霧成為下一個被禁水果。消息傳出後，不少商家伸出援手，就連香港貿易商也有希望購買棄單蓮霧，現時產地已經沒有貨品可以供應。

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六龜蜜風鈴蓮霧有 7 成外銷往中國，高雄六龜農會原本預計本周三要出口 3,500 公斤蓮霧往中國；但受日前台灣鳳梨暫停進口影響，中國蓮霧貿易商早前來電通知暫緩出貨，這個消息讓果農十分擔憂，擔心蓮霧成為下一個被中國禁止進口的水果。

台灣農業局回應事件時指，中國有個別貿易商下星期「暫停」出貨，僅屬個別貿易商行為，並非當局禁止台灣蓮霧入口。

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▲ 六龜是高雄蓮霧的最大產地，當地主要栽種蜜風鈴品種專攻外銷市場。

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台灣官方數據顯示，台灣在 2018 至 2020 年期間出口蓮霧到中國的總產值佔台灣蓮霧外銷巿場的 98.1%，高於鳳梨輸出至中國的比率。六龜是高雄蓮霧的最大產地，當地主要栽種蜜風鈴品種專攻外銷市場，全區近 7 成蓮霧外銷。

六龜農會指，以往蓮霧外銷至中國、加拿大、新加坡等地，但蓮霧儲存期短，在疫情爆發後，空運成本大增，令蓮霧幾乎全銷往距離較近的中國市場。

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Photo：隨意窩、農傳媒