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【疫市已完？】郵輪公司推逾百日行程　索價近400萬仍搶購一空

商管策略 14:20 2021/03/02

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新冠肺炎疫情持續超過 1 年，郵輪行業大受打擊。但隨著多國實施旅遊限制，令許多旅客感到苦悶。有郵輪公司推出今年聖誕或之後的行程，雖然有些索價近港幣 400 萬元，但仍然秒速售罄，實行「報復性旅遊」！

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去年 7 月新冠肺炎疫情最嚴重的時候，維京郵輪（Viking Cruises）推出今年聖誕檔期、長達 136 日的環遊世界行程，幾周內已經滿額，令公司要增加 2 艘郵輪以應付需求。

另一郵輪公司大洋郵輪（Oceania Cruises）在今年 1 月，更推出 2023 年啟航、長達 180 日的郵輪行程，相關行程已在 1 天內全部售罄。據悉，這些郵輪行程均屬高檔，以維京郵輪的行程來說，雙人房為 5 萬美元（港幣 38 萬元）起，而以高檔豪華聞名的璽寶郵輪，雙人房價格更上升至 50 萬美元（約 387 萬港元）。

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維京郵輪（Viking Cruises）推出今年聖誕檔期、長達 136 日的環遊世界行程，在幾周內已經滿額，令公司要增加 2 艘郵輪以應付需求。

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郵輪行程秒速售罄，反映了市民長期處於經濟封鎖、邊境隔離後，出現「報復性旅遊」現象，這亦成為郵輪產業在疫情期間的「救命草」。但疫情依然是一大風險，美國疾病管制與預防中心（CDC）認為郵輪散播疫情的風險「非常高」。維京郵輪的行程也沒有將全部的艙位開放預訂，以作為必要時的隔離之用。

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Photo：unsplash、Champagne Barons de Rothschild

撰文 : 廖淑瑩

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