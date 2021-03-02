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【抗疫新措施】政府要求餐飲處所設「執枱專員」周四生效　小店：面積細一腳踢無法安排

業界頭條 17:00 2021/03/02

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近日再有食肆爆發新冠肺炎，觸發第二代傳播，診所護士及病人染疫，食物及衞生局因應情況再向食肆提出新措施。在本周四（3 月 4 日）起要求餐飲處所安排「執枱專員」，並在 3 月中旬起每小時換氣要求達 6 次。有小店負責人指，先不計加重成本，店舖面積小反而較難安置「執枱專員」。

限聚令放寬至 4 人 食肆叫好・商場零售舖：都慣晒見下頁

「水墨青花」創辦人邱美云表示，店舖面積細，只有兩三張餐桌，因此平日結帳、沖茶和收拾餐桌都是「一腳踢」。她認為，如店舖增設「執枱專員」反而有點「多餘」，先不計成本，而是店舖沒有地方安置「執枱專員」。她又指，店舖餐桌數量少，每日需要收拾次數不多，倒不如自己收拾更方便。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

「水墨青花」創辦人邱美云（Alice）。

電子消費券振興經濟 飲食業︰歡迎措施但減租減管理費更好見下頁

食物及衞生局昨日與餐飲業界開會，要求餐飲處所安排「執枱專員」，專責收拾用膳後的餐桌。否則負責人需確保員工完成每輪工作後，使用酒精搓手液及更換手套，有關措施將於本周四起生效。此外，政府亦要求餐飲處所加強空氣流通，每小時換氣率需達 6 次，否則要設置符合規格的空氣淨化設備。當局希望給予時間讓業界準備，爭取業界在下月底或之前完成有關要求。

發放5000元電子消費券 商會：時效不應太長亦不應限行業見下頁

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撰文 : 廖淑瑩

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