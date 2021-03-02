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【一盒齊三款】Medepro 港產 Lv2 復活節口罩 獨立包裝售 $75/盒

行內熱話 02:14 2021/03/02

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農曆年後，復活節就快到，Medepro 特別推出復活節口罩應節。
           
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

今次 Medepro 推出的復活節口罩有三款設計，防護級數為 Level 2、獨立包裝，提供成人和中童尺寸，香港製造。用戶可以選購「一盒齊三款」的口罩款式，或一盒一款，兩者售價同為 $75/30個。

    點擊圖片放大
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【其他內容】 【附購買連結】真．日本製造! SANIAID 口罩特價售 $49.9/50個 每單再送多一盒口罩!

Medepro口罩規格

-ASTM-F2100-Level 3
-BFE ,PFE>99%
-符合EN14683 Type IIR
-產品尺寸: （成人）175×95mm,（中童）145×90mm
-獨立包裝
-一盒30個
-產地：香港 

售價:$75

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【其他內容】 【超破盤價】每個唔駛三毫! 港牌 JTK 獨立包裝口罩 售 $15/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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