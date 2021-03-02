【一盒齊三款】Medepro 港產 Lv2 復活節口罩 獨立包裝售 $75/盒

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農曆年後，復活節就快到，Medepro 特別推出復活節口罩應節。
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今次 Medepro 推出的復活節口罩有三款設計，防護級數為 Level 2、獨立包裝，提供成人和中童尺寸，香港製造。用戶可以選購「一盒齊三款」的口罩款式，或一盒一款，兩者售價同為 $75/30個。
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Medepro口罩規格
-ASTM-F2100-Level 3
-BFE ,PFE>99%
-符合EN14683 Type IIR
-產品尺寸: （成人）175×95mm,（中童）145×90mm
-獨立包裝
-一盒30個
-產地：香港
售價:$75
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟