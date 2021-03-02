masklab 佐敦店結業清貨! 全場口罩 7 折發售

香港口罩廠 masklab 表示，佐敦門市的租約期滿，所以推出清貨減價。



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廠方指，由即日至 3 月 3 日，在佐敦門市將進行最後大減價，全場 masklab 產品 7 折發售。而佐敦店將由旺角西洋菜街的新門市取代。



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地址：彌敦道190號路口地下B1舖

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。