【外地創業】KOL廚師・倫敦開分公司　香港Startup 英國發威

香港移民之風日盛，最令人發愁的是在國外找不到工作。但也有不少香港人早早起步在英國開展事業，更發展得有聲有色。有香港初創 IT 公司準備在倫敦分部增聘人手，有意移居外國的 IT 人不妨一試。

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曾於英國留學的梁芷靈現居劍橋郡小鎮伊利（Ely），平日擔任寄宿學校廚師，星期六則在市集兼職開辦小食檔，專門售賣自家製珍珠奶茶及雞蛋仔等小食，她現時營運的 Facebook 專頁「廚職背遊 梁芷靈」有逾 7,300 追隨者，於 1 個月前開設的 YouTube 頻道也極受歡迎。

梁芷靈經常在專頁裏分享食譜和英國的見聞，例如如何在英國購買合適食材製作美食，非常切合港人需求。

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▲ 梁芷靈在英國市集兼職賣雞蛋仔。

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熱門流動應用程式（App）《Goodnotes》由香港初創團隊開發，在香港、倫敦亦有分公司，近日他們宣布擴展規模，香港總部和倫敦的員工總數將由 50 增至 100 人，公司亦會著力申請 sponsor licence 以提供 Tier 2 工作簽證方便聘請外地專才。職位空缺方面，英國分部會專注於技術開發、英國歐洲市場開拓等等，除了招募全職職位外亦會招聘實習生。

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▲ Goodnotes 將增聘人手。

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Photo: 梁芷靈 Facebook、英國的另類日常 Facebook