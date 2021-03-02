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【外地創業】KOL廚師・倫敦開分公司　香港Startup 英國發威

業界頭條 13:29 2021/03/02

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香港移民之風日盛，最令人發愁的是在國外找不到工作。但也有不少香港人早早起步在英國開展事業，更發展得有聲有色。有香港初創 IT 公司準備在倫敦分部增聘人手，有意移居外國的 IT 人不妨一試。

撥95億推新措施　 一文看清財政預算案惠及中小企措施（持續更新）見下頁

曾於英國留學的梁芷靈現居劍橋郡小鎮伊利（Ely），平日擔任寄宿學校廚師，星期六則在市集兼職開辦小食檔，專門售賣自家製珍珠奶茶及雞蛋仔等小食，她現時營運的 Facebook 專頁「廚職背遊 梁芷靈」有逾 7,300 追隨者，於 1 個月前開設的 YouTube 頻道也極受歡迎。

梁芷靈經常在專頁裏分享食譜和英國的見聞，例如如何在英國購買合適食材製作美食，非常切合港人需求。

電子消費券振興經濟　飲食業︰歡迎措施但減租減管理費更好見下頁

梁芷靈在英國市集兼職賣雞蛋仔。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

熱門流動應用程式（App）《Goodnotes》由香港初創團隊開發，在香港、倫敦亦有分公司，近日他們宣布擴展規模，香港總部和倫敦的員工總數將由 50 增至 100 人，公司亦會著力申請 sponsor licence 以提供 Tier 2 工作簽證方便聘請外地專才。職位空缺方面，英國分部會專注於技術開發、英國歐洲市場開拓等等，除了招募全職職位外亦會招聘實習生。

教編程毋須坐定定上堂　港產科技教育平台拓倫敦東京市場見下頁

Goodnotes 將增聘人手。

退休儲蓄扣稅秘笈 創富增值雙重賞

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo: 梁芷靈 Facebook、英國的另類日常 Facebook

撰文 : 陳文政

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