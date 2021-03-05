【SME學堂】食物斷斤秤・食物回收站　無印良品 3 大招拓新零售模式

近年零售業面臨網購挑戰，如何讓實體店擁有吸引消費者的魅力，成為不少品牌的考驗。蘋果（Apple） 、星巴克（Starbucks）紛紛開設特色店搶客。之前我們報道過日本無印良品（Muji）在新開幕的東京有明店推出食物「斷重秤」計費，最近又加推食物回收站等特色服務，拓展新零售模式。

（1）磅重販售 購買需要數量

無印良品的東京台場有明店，除了有麵包店、咖啡廳、茶房等，還有「產地直送」的新鮮蔬果，以及各種雜糧穀物、餅乾，就連冷凍食品的選項也很豐富。由於考慮到每個人對於食品的食用量和使用量不同，因此店舖首次提供「秤重售賣」服務，希望每個人按可以需要購買份量。目前服務以穀物和乾食品為主，以最少 20 克為單位，提供咖啡、堅果、乾果等 50 多種食物可磅重售賣。

此外，各種清潔劑也是磅重發售，以每 100 毫升為單位，顧客可攜帶乾淨的膠樽前往購買及盛載；衣物方面則提供以長度售賣的圍巾，以 10 厘米為單位，顧客可購買自己想要的長度。

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（2）回收服裝和食物

無印良品將此概念融入在門市的規劃中，例如在 1 樓設立食品回收站，讓市民把家中未開封但接近賞味期限的食物（如：餅乾、杯麵、飲品）拿到這裏回收，提供給所需的人，以減少食物浪費。原本無印良品在部分門市實行的舊衣回收，在新店也擴大回收範圍。

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（3）提供家居和辦公室改造服務

無印良品擺「示範單位」當然不是新聞，但在新店直接搬進一間「向陽之家」的原尺寸模型，免預約就能參觀。新店也提供室內設計規劃服務，提供由局部到一整個家的空間規劃，對於想要進行家居改造 DIY 的顧客，這裏也提供支援。

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Photo：Muji、鹿過日本