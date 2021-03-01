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【附購買連結】真．日本製造! SANIAID 口罩特價售 $49.9/50個 每單再送多一盒口罩!

行內熱話 16:41 2021/03/01

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SANIAID 是香港的口罩品牌，但口罩全為日本製造，今次廠方推出超抵優惠。
         
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

今次 SANIAID 推出的優惠十分抵，當中 Type II 款式只售 $49.9/50 個，最專業的 NIOSH N95 Surgical 類似鴨咀的口罩，也是售 $320/50 個。廠方指，每張訂單可免費領取一盒Type II成人或兒童口罩，買家要在結帳頁面按鍵領取。

價錢如下：

Type II（薄荷綠）:  $49.9

Type IIR（Tiffany藍）:  $58.9

NIOSH N95 Surgical（橙色）:  $320（3月10日到港）

【其他內容】終極清貨! 日本製造平和 Heiwa LIFE 3D Lv3 口罩 現貨最平售 $100/60個

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口罩購買連結<<< 

【其他內容】 【超破盤價】每個唔駛三毫! 港牌 JTK 獨立包裝口罩 售 $15/50個

【其他內容】 每個唔駛 $2! 韓國製造 Safeair KF94 四層立體口罩 售 $98/50個 

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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