【附購買連結】真．日本製造! SANIAID 口罩特價售 $49.9/50個 每單再送多一盒口罩!

SANIAID 是香港的口罩品牌，但口罩全為日本製造，今次廠方推出超抵優惠。



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今次 SANIAID 推出的優惠十分抵，當中 Type II 款式只售 $49.9/50 個，最專業的 NIOSH N95 Surgical 類似鴨咀的口罩，也是售 $320/50 個。廠方指，每張訂單可免費領取一盒Type II成人或兒童口罩，買家要在結帳頁面按鍵領取。

價錢如下：

Type II（薄荷綠）: $49.9

Type IIR（Tiffany藍）: $58.9

NIOSH N95 Surgical（橙色）: $320（3月10日到港）

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。