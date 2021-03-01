【疫市直擊】大阪心齋橋遊客消失　名店・藥妝珍珠奶茶店停業倒閉（多圖）

新冠肺炎疫情肆虐超過 1 年，重創各國旅遊業。其中不少港人的「第二家鄉」日本，外地遊客人數創 20 年新低，而遊客必到的大阪心齋橋（心斎橋）在疫情下變得冷清，以往擠滿遊客的名店和藥妝店紛紛停業。

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台灣 YouTuber「台日浪速毛family」早前拍攝短片，顯示心齋橋一帶商店區人流疏落，街上迫滿遊客的情境不再。其中接近馬路口位置的店舖，在新冠肺炎疫情下結業並變成售賣口罩的店舖。

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此外，以往吸引不少旅客的光顧的時裝店，如 Uniqlo 和 Bershka 不是停業便是無顧客。影片也拍攝了心齋橋兩旁的藥妝店，大部分只有少量本地客光顧，有店舖甚至停業。

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至於心齋橋附近的食肆也面對同樣情況，大部分店舖雖然照常營業，但光顧的人不多。其中在日本引起話題的珍珠奶茶店，也敵不過新冠肺炎疫情結業。位於戎橋商店街售賣雪條的「北極」(北極アイス) ，也因為日本政府發出的緊急事態宣言曾經暫停營業。

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Photo：台日浪速毛family頻道、RaymondLing、hans-johnson