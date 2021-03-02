【疫市營商】靠人脈去年收入逾7位數　小型廣告公司網上推廣「鍊盡」每條帖

新冠肺炎肆虐，大機構的廣告預算緊縮，變相減少跟龍頭廣告公司合作，這反而令增加了小型廣告公司發展空間。有公司去年營業額突破七位數，成為疫市奇葩。

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劉庭殷（Billy）與鄧嘉鴻（Dan) 在 2018 年 3 月創辧 Good Morning Creative，在新冠肺炎疫情打擊下，去年營業額仍可突破 7 位數，公司職員亦增至 10 人。

鄧嘉鴻解釋，疫情影響下企業慳得就慳，尤其廣告宣傳「非必要開銷」，他們之前或者會與傳統廣告公司達成億元級合作專案，現在則轉跟中小型廣告公司。他說：「我和 Billy 其實都不是廣告出身的，是在某間網媒做了差不多 4 年銷售員。由於工作關係會面過很多各行各業，累積一定人脈，亦了解客戶需要，創業時都幫了我們不少。」

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Good Morning Creative 主打網上宣傳方案，透過幫助客戶經營社交媒體宣傳，包括：拍攝短片、硬照、平面設計等等。劉庭殷指出，公司最大優勢是對市場敏感，可以根據大環境、市場變動、網上熱話角度切入，繼而進行推廣。

劉庭殷說：「對比傳統廣告公司聘請大明星，網上宣傳最大的優勢便是成本低。但就算是每條帖我們也不會輕視，無論是文案，拍攝都要做到一絲不苟，在專業攝影室拍攝產品照，令成品有格調。客戶覺得我們有性價比，又的確幫助到他們，便會有下次合作。」

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隨著口碑愈來愈好，Good Morning Creative 與榮華、萬寧等大品牌也有合作，鄧嘉鴻指出網上宣傳跟傳統電視廣告差異非常大，要時刻分析網上的熱門關鍵字，聞風而動盡快落實創意，否則像大型廣告公司般先開大會才做廣告，熱潮一過就時倍功半了。

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