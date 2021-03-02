【管理Tips】生產力決策總是不夠快？學會Elon Musk・Jeff Bezos高效工作術

人人每日只有 24 小時，但像有多項事業的特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）、亞馬遜前 CEO 貝索斯（Jeff Bezos），兩位億萬富翁如何透過日常管理提升自己或團隊的生產力？

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（1）馬斯克減少不必要會議從中「偷時間」

馬斯克以「最關鍵的工作」開始新的一天，並根據事情優次安排餘下的時間。他曾在 2014 年南加州大學畢業典禮上表示，無謂浪費時間在不會產生實質效益的事情。因此，他執行此策略之一是盡可能減少會議。

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馬斯克認為，如果必須開會，請確保自己所說的話是所有聽眾都必須聽。他還建議員工一旦發現談話沒有帶來有效利益，就該立即中斷，更主張離開沒有任何價值的會議，也不會顯得自己沒有禮貌。

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（2）學貝索斯做有效決策

Amazon.com 亞馬遜創辦人兼 CEO（執行長）貝索斯表示，做出高品質、高效率的決策是非常重要。他曾在 2016 年給股東的信中提到，大多數決策應該在你得知 70％ 相關資訊時便要執行。如果要等到掌握 90％ 資料才做決策，在大部分情況下，可能會導致後續工作延誤。

根據他的說法，做出正確的決定比起快速做決定更重要 。

不過，許多決策都是環環相扣，要怎麼確保自己當下的決策不會導致無法挽回的錯誤？貝索斯認為，這時應具備「快速修正」的能力。如果你是個擅於改正錯誤的人，那麼犯錯的代價就會比原來想像中更少。

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Photo：unsplash、The Whit Online、Flickr