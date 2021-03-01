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【又是宅在家】疫情加《鬼滅》夾擊　日本漫畫市場突破440億創43年新高

業界頭條 15:01 2021/03/01

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受新冠肺炎疫情「宅在家」及漫畫《鬼滅之刃》熱潮影響。日本去年漫畫市場規模大增 23%，首次突破 6,000 億日圓，達 6,126 億日圓（約港幣 446 億元），創自有統計以來 43 年新高。

無遊客動漫周邊商品撐住 《鬼滅之刃》為日本增逾150億元收入見下頁

日本《共同社》報道，日本出版科學研究所《出版月報》2 月號刊登消息稱，去年的漫畫市場規模比上年增加 23%，達到 6,126 億日圓，創 1978 年開始統計以來的最高紀錄；包含單行本及漫畫雜誌的紙本漫畫的推算銷售金額增加 13.4%，達到 2,706億 日圓（約港幣 197 億元） ，而電子版漫畫則增上升 31.9% 至 3,420 億日圓（約港幣 248 億元）。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

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市場規模近2000億 IP角色商品化成日本企業「金蛋」？見下頁

分析指出，由於新冠肺炎疫情關係加上日本政府宣布緊急事態宣言，導致「在家需求」成為購買漫畫的動力。此外，人氣漫畫《鬼滅之刃》去年完結，以及其劇場版《無限列車》引起的熱潮也進一步吸引市民購買漫畫。

Disney＋ 推成人頻道加價提升利潤 料5年內用戶超越Netflix見下頁

 【管好MPF】BCT專家出謀獻策 扣稅入返自己袋

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Photo：親子天下、露天拍賣

撰文 : 廖淑瑩

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