【又是宅在家】疫情加《鬼滅》夾擊　日本漫畫市場突破440億創43年新高

受新冠肺炎疫情「宅在家」及漫畫《鬼滅之刃》熱潮影響。日本去年漫畫市場規模大增 23%，首次突破 6,000 億日圓，達 6,126 億日圓（約港幣 446 億元），創自有統計以來 43 年新高。

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日本《共同社》報道，日本出版科學研究所《出版月報》2 月號刊登消息稱，去年的漫畫市場規模比上年增加 23%，達到 6,126 億日圓，創 1978 年開始統計以來的最高紀錄；包含單行本及漫畫雜誌的紙本漫畫的推算銷售金額增加 13.4%，達到 2,706億 日圓（約港幣 197 億元） ，而電子版漫畫則增上升 31.9% 至 3,420 億日圓（約港幣 248 億元）。

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分析指出，由於新冠肺炎疫情關係加上日本政府宣布緊急事態宣言，導致「在家需求」成為購買漫畫的動力。此外，人氣漫畫《鬼滅之刃》去年完結，以及其劇場版《無限列車》引起的熱潮也進一步吸引市民購買漫畫。

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