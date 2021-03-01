  • 23°C
香港時間 : 2021302日 (週二) 17:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市營商】屏東鳳梨外銷日本可望增至600公噸　台灣疫情下振興本土農業有法

商管策略 18:09 2021/03/01

分享：

雖然中國以驗出有害生物為由，禁止台灣鳳梨入口。但盛產鳳梨的屏東縣早在去年已布署外銷，並跟日本平價連鎖超市西友（SEIYU）合作在設立銷售點，預計今年銷量有望增至 600 公噸。自中國禁止台灣鳳梨入口後，台灣本地企業也預購大量鳳梨支持本地農民。

Don Don Donki 母企68 億購美國高檔超市 助拓展日本農產品海外市場見下頁

盛產「金鑽鳳梨」的屏東縣，在 2020 年成功外銷至日本西友，去年企業購買 300 公噸，今年可望翻倍增加購買至 600 公噸。屏東縣長潘孟安表示，當地鳳梨產季最早、產量最多。當地也提早部署，除中國市場外，更積極開拓日本、香港、澳洲、泰國等市場，以分散市場風險。

據台灣官方統計，去年出口至中國的新鮮雪藏鳳梨為 41,661 噸，產值約 14.9 億新台幣（約港幣 4.21 億元），約佔總出口產值的 91%。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

無遊客一定蝕？3大原因令台北101景點去年賺近41億見下頁

雖然開拓海外市場可以分散風險，但台灣不少大企業收到有關消息後，紛紛預購鳳梨支持農民。農委會主任委員陳吉仲表示，大立光、義美等企業預購 1,600 公噸，當地的糕餅業也要預購 5,000 公噸鳳梨用於加工，對比內銷目標 2 萬公噸，初步達成 3 成 3。

ANA外賣飛機餐3個月賺逾700萬 國泰泰航曾推外賣服務救市見下頁

 【積金透視】可扣稅自願性供款 點先可享12% 總回報？

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：屏東縣政府、Supermarket News、Gramho、soeasy.today

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【營銷策略】設彩妝品牌・賣潮流玩具 　名創優品加推子品牌轉型新零售
2021/02/24
【營銷策略】設彩妝品牌・賣潮流玩具 　名創優品加推子品牌轉型新零售
【香港品牌】毋須依賴網購社交媒體　小型珠寶商靠熟客疫市站穩陣腳
2021/02/26
【香港品牌】毋須依賴網購社交媒體　小型珠寶商靠熟客疫市站穩陣腳
商業營銷 市場拓展 鳳梨 台灣

上一篇文章

【管理Tips】生產力決策總是不夠快？學會Elon Musk・Jeff Bezos高效工作術

下一篇文章

【疫市直擊】商場活動停滯本土藝術家諗計　加強聯乘合作盼生意回復舊觀
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣