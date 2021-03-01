【疫市營商】屏東鳳梨外銷日本可望增至600公噸　台灣疫情下振興本土農業有法

雖然中國以驗出有害生物為由，禁止台灣鳳梨入口。但盛產鳳梨的屏東縣早在去年已布署外銷，並跟日本平價連鎖超市西友（SEIYU）合作在設立銷售點，預計今年銷量有望增至 600 公噸。自中國禁止台灣鳳梨入口後，台灣本地企業也預購大量鳳梨支持本地農民。

Don Don Donki 母企68 億購美國高檔超市 助拓展日本農產品海外市場【見下頁】

盛產「金鑽鳳梨」的屏東縣，在 2020 年成功外銷至日本西友，去年企業購買 300 公噸，今年可望翻倍增加購買至 600 公噸。屏東縣長潘孟安表示，當地鳳梨產季最早、產量最多。當地也提早部署，除中國市場外，更積極開拓日本、香港、澳洲、泰國等市場，以分散市場風險。

據台灣官方統計，去年出口至中國的新鮮雪藏鳳梨為 41,661 噸，產值約 14.9 億新台幣（約港幣 4.21 億元），約佔總出口產值的 91%。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗 先問自己4個關鍵問題【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

無遊客一定蝕？3大原因令台北101景點去年賺近41億【見下頁】

雖然開拓海外市場可以分散風險，但台灣不少大企業收到有關消息後，紛紛預購鳳梨支持農民。農委會主任委員陳吉仲表示，大立光、義美等企業預購 1,600 公噸，當地的糕餅業也要預購 5,000 公噸鳳梨用於加工，對比內銷目標 2 萬公噸，初步達成 3 成 3。

ANA外賣飛機餐3個月賺逾700萬 國泰泰航曾推外賣服務救市【見下頁】

【積金透視】可扣稅自願性供款 點先可享12% 總回報？

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：屏東縣政府、Supermarket News、Gramho、soeasy.today