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【戰線蔓延】台灣菠蘿・澳洲東星斑相繼禁止入口中國　反成開拓新市場機會？

商管策略 09:50 2021/03/01

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中國相繼宣布禁止台灣鳳梨（菠蘿）及澳洲東星斑入口，令兩地漁農業生計受到影響。台灣農糧署早前更呼籲市民，多用鳳梨料理，購買鳳梨支持本地農民。至於澳洲漁業則指，本地消費未知能否彌補損失，而拓展本地及其他海外市場也非一時間可以做到。

 澳洲龍蝦割價銷售增 3 成 業界籲多吃本地海鮮支持本土商界見下頁

中國早前以台灣鳳梨檢驗出有害生物為由，宣布在今日 (3 月 1 日) 起暫停輸入。總統蔡英文表示，去年出口至中國的鳳梨的合格率達 99.79％，對中國非正常貿易考量的做法表達譴責。她又指示農委會協助農民，預計會投入 10 億新台幣（約2.5億港元）經費降低措施對農民的影響。同時，政府將協助農民開拓外銷市場，目標是出口 3 萬噸鳳梨。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

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Don Don Donki 母企68 億購美國高檔超市 助拓展日本農產品海外市場見下頁

至於同樣受中國抵制的澳洲，其最大活魚出口商澳洲珊瑚魚貿易公司（Australian Reef Fish Traders；ARFT) ，因未獲中國當局續簽進口許可證，意味澳洲的貴價星斑未能出口至中國。據悉，ARFT 出口的活魚佔澳洲全國出口總量的 70% ，中國為最大出口市場。是次中國的措施，對當地漁業造成衝擊，當地業界也明白依賴單一市場的影響，但拓展本地及海外市場需時，暫時難以評估實際影響。

中國人抵制無影響？澳洲紅酒出口額按年僅跌1％見下頁

 【去舊立新】轉移舊TVC至BCT或作出新供款  享高達1.41%基金單位回贈

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Photo：高雄市政府、蔡英文Facebook、luoow、Pinterest、

撰文 : 廖淑瑩

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