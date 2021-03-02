【疫市營商】露營融入Staycation　旅行社推主題本地遊谷消費

財政司司長陳茂波早前最新一份財政預算案提出向旅遊發展局增撥資源，重振旅遊業。延續 1 年的新冠肺炎疫情，有本地旅行社指網購商店競爭大，一改網銷策略轉回網下設特賣場（Pop-up Store），同時跟酒店合作推出餐飲住宿優惠，吸引本地人消費。

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港旅國際旅遊（Creative China Holiday Tour）董事總經理黎樂文（Raku）表示：「新冠肺炎疫情下相網上旅行社已泛濫，公司轉移短期租約網下發展，在中環開設的特賣場『散貨』，以不定期主題形式望重創新出路；最近公司舉辦『酒店露營訓練營』貫徹今期戶外特賣場主題。」

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黎樂文又指，近期留意到很多港人愛去露營，故公司此時跟酒店合作，由後者提供場地，以優惠價錢租用酒店戶外草披，推出 Staycation 加 Camping （露營）的餐飲住宿優惠，舉辦『酒店露營訓練營』，供新手露營體驗。在社交距離措施規管下，遵守 1.5 米距離，最多只擺放 10 個露營帳篷。」

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黎樂文坦言，租露營車不包括餐飲服務，反而參考外國旅行團，公司設計的「酒店露營訓練營」的餐飲住宿優惠相對划算，望吸引港人消費，觀望疫情走勢，預計最快今年秋天重開因新冠肺炎疫情暫緩的旅行團。

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