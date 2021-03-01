終極清貨! 日本製造平和 Heiwa LIFE 3D Lv3 口罩 現貨最平售 $100/60個

網店米仔百貨 MITCH's 表示，正以低至 $100/60 個發售平和 Heiwa LIFE 3D 口罩。



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日本製造的平和 Heiwa LIFE 3D，一直獲不少用戶支持。今次米仔百貨推出大特價，購買任何平和口罩滿 6 盒，共售 $960（平均 $160／盒），購買任何平和口罩滿 24 盒，共售 $2,400，即平均只售 $100／盒。店方指，購買多盒口罩，更可能獲法拉利送貨到指定地方服務。



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平和口罩規格



-一盒 60 片

-成人/女士

-PFE、BFE 及 VFE 達 99%



-3D 設計



-日本製造

售價:$186 (成人),$196 (女士)



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。