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終極清貨! 日本製造平和 Heiwa LIFE 3D Lv3 口罩 現貨最平售 $100/60個

行內熱話 02:44 2021/03/01

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網店米仔百貨 MITCH's 表示，正以低至 $100/60 個發售平和 Heiwa LIFE 3D 口罩。
         
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

日本製造的平和 Heiwa LIFE 3D，一直獲不少用戶支持。今次米仔百貨推出大特價，購買任何平和口罩滿 6 盒，共售 $960（平均 $160／盒），購買任何平和口罩滿 24 盒，共售 $2,400，即平均只售 $100／盒。店方指，購買多盒口罩，更可能獲法拉利送貨到指定地方服務。
 

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【其他內容】每個唔駛 $2! 韓國製造 Safeair KF94 四層立體口罩 售 $98/50個 

平和口罩規格

-一盒 60 片

-成人/女士 

-PFE、BFE 及 VFE  達 99%

-3D 設計

-日本製造

售價:$186 (成人),$196 (女士)

口罩購買連結<<< (PM 訂購)

【其他內容】 【超破盤價】每個唔駛三毫! 港牌 JTK 獨立包裝口罩 售 $15/50個

【其他內容】 【附優惠詳情】劈價 6 折起! Gimans Care Lv3 口罩限時優惠

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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