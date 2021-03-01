Medox x Pokémon 口罩 Pikachu 成人圖案款終於登場

Mask Factory 表示，即時推出 Pikachu 成人口罩。



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店方表示，Medox x Pokémon 口罩自推出以來反應熱烈，一批印有 Pikachu 圖案的成人口罩(175mm) 終於登場，現正在 MF Living 兩間概念店發售。其他 Pokémon 口罩亦有返貨，但注意不同款式會提供不同尺寸口罩。



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Medox 口罩規格



-全盒30片獨立包裝

-成人 175 x 93 mm (± 3mm)

-ASTM Level 3規格，BFE，PFE，VFE ≥ 99%



-香港製造

售價:$128



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。