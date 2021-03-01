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MEDEIS FUNFUL/CIRCUS Level 3 口罩 售 $79 盒

行內熱話 01:57 2021/03/01

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莎莎正發售 MEDEIS CIRCUS 和 FUNFUL 口罩。
       
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

MEDEIS CIRCUS 共有種主調口罩顏色，分別為 DARK BLUE、BURGUNDY、DARK PURPLE、DARK GREY、TAUPE，各種口罩顏色都配搭不同顏色的耳繩。MEDEIS FUNFUL 口罩則 1 包共有 6 種元氣顏色，讓用戶可每日都用不同顏色口罩。
 

    點擊圖片放大
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【其他內容】每個唔駛 $2! 韓國製造 Safeair KF94 四層立體口罩 售 $98/50個 

MEDEIS 口罩規格

ISO13485醫療工廠系統管理證書

SGS國際檢測結果BFE. PFE≥99%，VFE≥97%

ASTM F2100 Level 3

EN 14683：2019 Type IIR

6色耳繩配色

6mm扁耳繩，無束縛感覺

尺寸: 175mm x 95mm

一盒 30 個 

售價:$79 

口罩購買連結<<<

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【其他內容】 【附優惠詳情】劈價 6 折起! Gimans Care Lv3 口罩限時優惠

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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