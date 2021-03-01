【超破盤價】每個賣唔駛三毫! 港牌 JTK 獨立包裝口罩 售 $15/50個

不時有平口罩賣的深水埗電子特賣城又有平貨賣!



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

店方在 FB 指，今次發售的是香港品牌的 JTK 口罩，分別有成人、中童和幼童尺寸 (見下圖)，口罩皆為 ASTM Level 1 級，有基本防護力，而且全獨立包裝，售價同為 $15 盒。但注意成人為 50 個裝，中童和幼童只有 36 個(更新 首批口罩已近售罄，新貨周一已到貨)。JTK 口罩在市面某些店仍售 $69 盒，所以今次店方減價幅度十分大。深水埗電子特賣城地址可看下圖，口罩數量有限，售完即止。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。