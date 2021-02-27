  • 20°C
香港時間 : 2021227日 (週六) 02:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

MEDEIS 2D/3D 靚款 Lv3 口罩售 $89 盒 買 2 盒再 9 折

行內熱話 02:00 2021/02/27

分享：

JHC 日本城在指定門市和網店發售 MEDEIS 2D/3D 靚款口罩 。
  
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

今次日本城發售的口罩分別有 2D 和 3D 款， 2D 款提供 Cotton Candy 和 Rainbow Grey 兩色，3D 款則有 3D Lavender、3D Mystic Purple 和 3D Rustic 三色。MEDEIS 2D 和 3D 口罩同樣支援 Level 3 規格，售價皆為 $89，但前者一盒 30 個，後者一盒 20 個。

1. MEDEIS 三層扁耳繩外科醫療口罩（30個裝）

-Cotton Candy

-Rainbow Grey

SGS國際檢測結果BFE, PFE≥99%，VFE≥97%

ASTM F2100 Level 3

EN 14683：2019 Type IIR

通過AZO DYES 測試 ，不含致癌或有毒染料

6mm扁耳繩，配戴舒適

尺寸: 17.5cm x 9.5cm

2.MEDEIS 3D Collection（20個裝）

-3D Lavender

-3D Mystic Purple

-3D Rustic

STC國際檢測結果BFE,PFE≥99%

ASTM F2100 Level 3

EN 14683：2019 Type IIR

通過AZO DYES 測試 ，不含致癌或有毒染料

6mm扁耳繩，無束縛感覺

尺寸: 19.5 x 13cm

【其他內容】每個唔駛 $2! 韓國製造 Safeair KF94 四層立體口罩 售 $98/50個 

    點擊圖片放大
    +3
    +2


口罩購買連結<<

【其他內容】  【附購買連結】 屈臣氏 WatsMask 花式 Lv3 口罩 減價至約 65 折發售!

【其他內容】  每個唔駛 $2! 韓國製造 Safeair KF94 四層立體口罩 售 $98/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

相關文章

多款台灣製中衛口罩減至 $98/盒起 兼享買一盒送一包口罩優惠
2021/02/26
多款台灣製中衛口罩減至 $98/盒起 兼享買一盒送一包口罩優惠
美國製造!? HALYARD 專業醫用口罩售 $120/50個
2021/02/26
美國製造!? HALYARD 專業醫用口罩售 $120/50個
【附優惠詳情】劈價 6 折起! Gimans Care Lv3 口罩限時優惠
今日
【附優惠詳情】劈價 6 折起! Gimans Care Lv3 口罩限時優惠
付款優惠 著數優惠 口罩

下一篇文章

【附優惠詳情】劈價 6 折起! Gimans Care Lv3 口罩限時優惠

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣