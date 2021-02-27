MEDEIS 2D/3D 靚款 Lv3 口罩售 $89 盒 買 2 盒再 9 折

JHC 日本城在指定門市和網店發售 MEDEIS 2D/3D 靚款口罩 。



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今次日本城發售的口罩分別有 2D 和 3D 款， 2D 款提供 Cotton Candy 和 Rainbow Grey 兩色，3D 款則有 3D Lavender、3D Mystic Purple 和 3D Rustic 三色。MEDEIS 2D 和 3D 口罩同樣支援 Level 3 規格，售價皆為 $89，但前者一盒 30 個，後者一盒 20 個。

1. MEDEIS 三層扁耳繩外科醫療口罩（30個裝）

-Cotton Candy

-Rainbow Grey

SGS國際檢測結果BFE, PFE≥99%，VFE≥97%

ASTM F2100 Level 3

EN 14683：2019 Type IIR

通過AZO DYES 測試 ，不含致癌或有毒染料

6mm扁耳繩，配戴舒適

尺寸: 17.5cm x 9.5cm

2.MEDEIS 3D Collection（20個裝）

-3D Lavender

-3D Mystic Purple

-3D Rustic

STC國際檢測結果BFE,PFE≥99%

ASTM F2100 Level 3

EN 14683：2019 Type IIR

通過AZO DYES 測試 ，不含致癌或有毒染料

6mm扁耳繩，無束縛感覺

尺寸: 19.5 x 13cm

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。