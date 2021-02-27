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【附優惠詳情】劈價 6 折起! Gimans Care Lv3 口罩限時優惠

行內熱話 01:46 2021/02/27

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Gimans Care 由即日至 1/3 中午 11:59，推出限時優惠。                 
 
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

廠方表示，以下指定款式口罩，買兩盒 8 折，3 盒 7 折，4 盒或以上 6 折(需要選購相同尺寸)，即最平只需 $1.4/片。

1.14.5cm 中童單色level 3 舒適透氣口罩50片(非獨立包裝)

顏色:飄雪白/玫瑰粉紅/檸檬黃/晴空紫藍/牛仔藍

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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